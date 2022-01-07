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В Минобороны рассказали, кого и как будут привлекать в отряды терробороны

Пятница, 7 января 2022, 08:48
В Минобороны рассказали, кого и как будут привлекать в отряды терробороны
Бойцы терробороны Киева на стрельбах, фото Эльдара Сарахмана, УП

Главное управление разведки Министерства обороны Украины разъяснило, что в территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы, однако есть исключения.

Источник: ГУР МО в Facebook

Дословно: "Основу добровольческих формирований территориальных громад будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии. Об этом говорится в статье 9 Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

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Детали: В ГУР уточнили, что граждан Украины, не проходивших службу в ВСУ, военных формированиях и правоохранительных органах, среди прочих будут принимать в добровольческие формирования территориальных громад. Они будут зачисляться к составу после принесения Присяги добровольца территориальной обороны.

Кроме того, для зачисления необходимо будет пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

В особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности.

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Отмечается, что все военнослужащие будут "гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием, им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения". Также за всеми военнослужащими будет сохраняться место работы.

В то же время в состав добровольческих формирований территориальных громад не может быть зачислено лицо, ранее осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеющее две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Темы: войнаМинобороны
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