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Дональд Трамп запускает собственную социальную сеть

Пятница, 7 января 2022, 11:36
TRUTH Social, фото Leon Neal/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп в феврале запустит свою социальную сеть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Reuters.

Новая социальная сеть будет называться TRUTH Social. Она должна заработать 21 февраля, когда в США будут праздновать День президентов.

"Мы живем в мире, где у Талибана огромное присутствие в Twitter, но вашему любимому американскому президенту слова не дают. Это неприемлемо", - утверждает Дональд Трамп в письменном заявлении, включенном в релиз.

"Я с радостью опубликую свою первую правду на TRUTH Social вскоре. TMTG (Trump Media & Technology Group) была основана с целью дать право голоса всем. Я очень рад начать делиться своими мыслями о TRUTH Social и бороться с Big Tech", - добавляет экспрезидент США.

Приложение можно предварительно заказать в App Store. Согласно сопроводительным рекламным фотографиям, оно несколько похоже на сеть Twitter, в частности, позволяет следить за публикациями и ссылками других пользователей на актуальные темы.

TRUMP Social будет запущено через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа в связи с вторжением его сторонников в штаб-квартиру Конгресса США.

Темы: интернетТрамп
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