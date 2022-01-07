Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша отзывает посла в Чехии сразу после назначения

Пятница, 7 января 2022, 12:15
Премьер Польши Матеуш Моравецкий, фото POOL/AFP/Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил начать процесс увольнения посла в Чехии.

Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на заявление представителя польского правительства Петра Мюллера, причиной увольнения стали "крайне безответственные заявления по поводу шахты в Туруве".

"Каждый польский дипломат обязан заботиться о польских интересах", добавил правительственный представитель. Стоит отметить, что Мирослав Ясинский официально вступил в должность посла Польши в Праге только в декабре прошлого года.

Причиной скандала стало интервью польского посла Deutsche Welle. В нем дипломат заявил, что в споре Польши и Чехии по шахте Турув "отсутствует сочувствие и желание к диалогу – особенно с польской стороны".

"В конце концов, подобные вещи происходили в Бельхате и Конине, и никто из них не устроил скандал", - сказал посол, имея в виду другие польские шахты. На вопрос журналиста о том, что когда у людей вокруг Белхатова высыхают колодцы, они просят компенсацию и получают ее, польский дипломат ответил: "То же касается и окрестностей Турува с польской стороны. Вопрос в том, почему это не должно применяться к людям, которые живут в километре-двух от шахты, но по ту сторону границы".

В то же время Ясинский выразил убеждение, что спор между Варшавой и Прагой по Турову будет решен полюбовно. "Я не допускаю ни одного другого варианта", – добавил он.

Напомним, Суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) до окончательного решения. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не может выполнять это решение.

Чехия в июне подала заявление, в котором требовала, чтобы Варшава ежедневно платила пеню в размере 5 млн евро в бюджет ЕС за игнорирование решения суда. Со своей стороны, Польша подала заявление об отмене решения.

20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша обязана платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 тыс. евро за продолжение добычи на шахте вопреки судебному решению.

Подробнее на эту тему - в статье Шахта раздора: чем опасен спор между Польшей и Чехией

Темы: дипломатические отношенияПольшаЧехия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКазахстан: очевидец рассказал про расстрел людей силовиками и сокрытие числа жертв

В "Слуге народа" назвали 5 важных законов, за которые будет голосовать Рада в 2022-м

США готовы обсуждать с Россией размещение своих ракет в Европе – WP

Ученые обнаружили новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон"

Украина завоевала "бронзу" на Кубке мира по биатлону

В Украину идут снегопады

Все новости...
дипломатические отношения
Беларусь высылает сотрудника Генконсульства Польши в Бресте
Посол рассказал о диалоге с новым правительством Германии по поставке оружия Украине и не только
Израиль снова осудил марш ко дню рождения Бандеры
Последние новости
00:23
видеоВ Бразилии обрушилась стена каньона, 5 погибших
23:59
Китайские ученые обнаружили воду на Луне
23:49
Данилов назвал терактом сбитие украинского самолета МАУ в Иране
23:09
видеоКазахстан: очевидец рассказал про расстрел людей силовиками и сокрытие числа жертв
22:34
Ребенок получил ожоги от фейерверка, его госпитализировали с травмами
22:18
В "Слуге народа" назвали 5 важных законов, за которые будет голосовать Рада в 2022-м
22:03
В армии Норвегии не хватает нижнего белья из-за эпидемии коронавируса
21:42
Угроза войны со стороны России: НАТО координирует действия с ЕС
20:58
США готовы обсуждать с Россией размещение своих ракет в Европе – WP
20:17
фотоРоссияне усилено охраняют космодром Байконур, пригнали военную технику
Все новости...