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Польща відкликає посла у Чехії відразу після призначення

П'ятниця, 7 січня 2022, 12:15
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, фото POOL/AFP/Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вирішив розпочати процес звільнення посла в Чехії.

Як повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на заяву речника польського уряду Пьотр Мюллера, який причиною звільнення стали "вкрай безвідповідальні заяви щодо шахти в Туруві".

"Кожен польський дипломат зобов'язаний піклуватися про польські інтереси", – додав урядовий речник. Варто зазначити, що Мірослав Ясінський офіційно вступив на посаду посла Польщі в Празі лише у грудні минулого року.

Причиною скандалу стало інтерв’ю польського посла Deutsche Welle. У ньому дипломат заявив, що у суперечці Польщі та Чехії щодо копальні Турув "відсутнє співчуття та бажання до діалогу – особливо з польської сторони".

"Зрештою, подібні речі відбувалися в Бельхатові та Конині, і ніхто з них не влаштував скандалу", – сказав посол, маючи на увазі інші польські шахти.

На запитання журналіста про те, що люди навколо Белхатова, у яких висихають колодязі, просять компенсацію та отримують її, польський дипломат відповів: "Те саме стосується і околиць Турува з польської сторони. Питання в тому, чому цього не повинно застосовуватися до людей, які живуть за кілометр-два від шахти, але по той бік кордону".

Водночас Ясінський висловив переконання, що суперечка між Варшавою та Прагою щодо Турува буде вирішена полюбовно. "Я не допускаю жодного іншого варіанту", - додав він.

Нагадаємо, Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля Турув, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не може виконувати це рішення. 

Чехія у червні подала заяву, в якій вимагала, щоб Варшава щоденно платила пеню у розмірі 5 мільйонів євро до бюджету ЄС за ігнорування рішення суду. Зі свого боку, Польща подала заяву про скасування рішення.

20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро за продовження видобутку на шахті всупереч судовому рішенню. 

Детальніше на цю тему - у статті Шахта розбрату: чим небезпечна суперечка між Польщею та Чехією.

Читайте також Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Теми: дипломатичні відносиниПольщаЧехія


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