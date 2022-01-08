Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты на Донбассе трижды нарушали "тишину"

Суббота, 8 января 2022, 07:18
фото: штаб ООС

За сутки 7 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Каменки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Недалеко от Новотошкивского боевики открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

Блинкен заверил Кулебу в готовности увеличить оборонную помощь Украине

Рост промышленных цен стал рекордным за 25 лет

В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН

Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри – Нуланд

Посол США в НАТО: Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия

Новости 11 января: военные учения РФ на границе, возможный статус "НАТО-плюс"

Все новости...
ООС
Оккупанты открывали огонь возле Луганского и Старогнатовки
Здоровье украинского военного в плену боевиков значительно ухудшилось
Штаб ООС: Состояние раненого украинского бойца – тяжелое
Последние новости
11:30
фото"КИА" вылетел на встречную в Харьковской области: трое погибших
11:28
фотоСтало известно, кто претендует заменить Кличко в КГГА
11:26
В Украину пришли сильные морозы, но потепление не за горами
11:17
"Укрзализныця" получила более 450 миллионов прибыли
10:55
СМИ узнали, что войдет в "секретный" пакет военной помощи США для Украины
10:52
Россия по политически-религиозным обвинениям преследует 130 украинцев – омбудсмен
10:42
Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины
10:36
фото"Сотрудничество" на 4 миллиона: ГБР задержало на откате столичного коммунальщика
10:33
Тайвань проинвестирует 1 миллиард долларов в Литву
10:31
Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота
Все новости...