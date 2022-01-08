Оккупанты на Донбассе трижды нарушали "тишину"

За сутки 7 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Каменки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Недалеко от Новотошкивского боевики открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.