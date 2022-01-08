Оккупанты на Донбассе трижды нарушали "тишину"
Суббота, 8 января 2022, 06:18
За сутки 7 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
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В сторону Каменки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Недалеко от Новотошкивского боевики открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.
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Украинская правда