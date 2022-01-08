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В Украину идут снегопады

Суббота, 8 января 2022, 14:36
В Украину идут снегопады
pixabay.com

9 января в Украине ожидается гололедица и сильный мокрый снег, может нарушиться движение транспорта.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина

Дословно: "9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, Ровенщине, Житомирщине, утром и днем ​​в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах".

Детали: Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, осадки ожидаются в ближайшие дни по всей Украине.

В воскресенье в западных и северных областях – мокрый снег, в Карпатах, Ровенской, Житомирской и Киевской областях – сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. На остальных территориях – мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололедица.

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Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Киеве – мокрый снег, утром и днем ​​сильный мокрый снег, температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.

В понедельник, 10 января, местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной и южной части местами туман. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье днем ​​0-5° тепла; на юге страны ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°, в Крыму до 13°.

 

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 10 января местами небольшой мокрый снег; температура ночью и днем ​​0-2° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Темы: погода
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