Украина завоевала "бронзу" на Кубке мира по биатлону

В субботу в немецком Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Украинская команда в составе Артема Тищенко и Дарии Блашко заняла третье место.

Источник: Суспільне

Детали: Второй соревновательный день в Обергофе закончился одиночной смешанной эстафетой, на старт вышли 27 сборных, каждая из которых должна была делегировать по два биатлониста – мужчину и женщину.

Особенностью одиночного микста является последовательность этапов, в Обергофе мужскими были первый и третий этапы, женскими – второй и четвертый. Причем после последней стрельбы биатлонистки должны были пробежать полный круг.

От Украины одиночный микст должны были бежать Артем Тищенко и Дарья Блашко. Это впервые они соперничали в составе эстафетной команды: Блашко в прошлом сезоне бежала одиночный микст на чемпионате мира, показав четвертый результат. А вот Тищенко в прошлом сезоне бежал эту гонку на уровне чемпионата Европы – пятое место вместе с Анастасией Меркушиной.

Гонку в составе Украины начал Артем Тищенко. На каждом из огневых рубежей Тищенко закрыл все мишени только благодаря двум дополнительным патронам, в результате чего отставание Украины от лидеров увеличилось до 26 секунд.

К первой стрельбе на втором этапе Дарья Блашко подходила во второй группе биатлонисток. Хотя отставание удалось сократить с 26 секунд до десяти. А благодаря точной стрельбе Блашко Украина поднялась на третье место.

На "стойке" Дарья Блашко воспользовалась двумя дополнительными патронами. Но из-за недостатков соперниц смогла выйти на второе место - Австрия и Франция пошли на один и два круга штрафа.

Артем Тищенко потерял преимущество Блашко перед первым огневым рубежом. А на самой стрельбе закрыл пять мишеней из семи выстрелов. И хотя вышел из рубежа пятым, борьба за топ-6 продолжалась – в интервале 12.5 секунд находились шесть биатлонистов.

А вот на передаче эстафеты Украина уже была третьей. Артем Тищенко отработал с одним дополнительным патроном и передал эстафету Дарье Блашко с 11-секундным отставанием от лидера.

Блашко удержалась в топ-3 после первого огневого рубежа, хотя отставание от России увеличилось. И хотя на второй стрельбе она использовала два дополнительных патрона, она все равно смогла удержаться на третьем месте.

Кубок мира. Пятый этап: смешанная эстафета. Результат

Россия (1+12) 41:37.1 Австрия (1+13) +41.5 Украина (0+12) +1:03.6 Беларусь (1+11) +1:15.2 Швеция (2+12) +1:23.6 Бельгия (0+13) +1:24.8

Это в третий раз Украина завоевала медаль на Кубке мира по биатлону в одиночном миксте. И в третий раз ее автором стал Артем Тищенко – на этот раз в паре с Дарьей Блашко.