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Ребенок получил ожоги от фейерверка, его госпитализировали с травмами

Суббота, 8 января 2022, 22:34
Скорая помощь, фото Максима Марусенко, Getty Images

В Черкасской области в селе Сагуновка 8 января мальчик травмировался пиротехникой, медики оказывают ему помощь.

Источник: полиция Черкасской области в Facebook

Детали: По данным правоохранителей, 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате пиротехника вспыхнула и обожгла его. О состоянии ребенка ничего не сообщается, кроме того, что он находится в медучреждении с ожогами.

Дословно: "Ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали. Сейчас помощь мальчику оказывают медики. Полицией сведения внесены в Единый учет".

Темы: дети
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