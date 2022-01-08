Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ребенок получил ожоги от фейерверка, его госпитализировали с травмами

Суббота, 8 января 2022, 21:34
Ребенок получил ожоги от фейерверка, его госпитализировали с травмами
Скорая помощь, фото Максима Марусенко, Getty Images

В Черкасской области в селе Сагуновка 8 января мальчик травмировался пиротехникой, медики оказывают ему помощь.

Источник: полиция Черкасской области в Facebook

Детали: По данным правоохранителей, 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате пиротехника вспыхнула и обожгла его. О состоянии ребенка ничего не сообщается, кроме того, что он находится в медучреждении с ожогами.

Реклама:

Дословно: "Ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали. Сейчас помощь мальчику оказывают медики. Полицией сведения внесены в Единый учет".

Темы: дети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
дети
Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало
Еще четыре сервиса появятся в "Дії" на следующей неделе
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: