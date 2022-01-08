Ребенок получил ожоги от фейерверка, его госпитализировали с травмами

В Черкасской области в селе Сагуновка 8 января мальчик травмировался пиротехникой, медики оказывают ему помощь.

Источник: полиция Черкасской области в Facebook

Детали: По данным правоохранителей, 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его. В результате пиротехника вспыхнула и обожгла его. О состоянии ребенка ничего не сообщается, кроме того, что он находится в медучреждении с ожогами.

Дословно: "Ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали. Сейчас помощь мальчику оказывают медики. Полицией сведения внесены в Единый учет".