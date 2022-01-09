В мире – более 40 млн активных случаев Covid
7 января в мире диагностировали 2 205 864 новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время насчитывается более 41 млн. активных случаев заболевания.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Италии.
В частности, в США зафиксировали более 468 тысяч, во Франции – более 303 тысяч и в Италии – более 197 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия и Британия. Украина – на 48 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (796), США (669), Британии (313).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Великобритания, Польша.
За все время пандемии вылечились от болезни 258 959 674 человека. В настоящее время насчитывается более 41 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 502 332 смерти от COVID-19.
Напомним: 6 января в мире диагностировали 2 718 707 новых случаев заболевания коронавирусом, что являлось новым рекордом.
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