В мире – более 40 млн активных случаев Covid

7 января в мире диагностировали 2 205 864 новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время насчитывается более 41 млн. активных случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Италии.

В частности, в США зафиксировали более 468 тысяч, во Франции – более 303 тысяч и в Италии – более 197 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Индия и Британия. Украина – на 48 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (796), США (669), Британии (313).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Италия, Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Великобритания, Польша.

За все время пандемии вылечились от болезни 258 959 674 человека. В настоящее время насчитывается более 41 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 502 332 смерти от COVID-19.

Напомним: 6 января в мире диагностировали 2 718 707 новых случаев заболевания коронавирусом, что являлось новым рекордом.

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