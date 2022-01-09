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У світі – понад 40 млн активних випадків Covid

Неділя, 9 січня 2022, 06:38
фото: pixabay

7 січня у світі діагностували 2 205 864 нових випадки захворювання на коронавірус. Наразі нараховується понад 41 млн активних випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Італії.

Зокрема, у США зафіксували понад 468 тисяч, у Франції – понад 303 тисяч і в Італії – понад 197 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія та Британія. Україна – на 48 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (796), США (669), Британії (313).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Британія, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 258 959 674 особи. Наразі нараховується понад 41 млн активних випадків захворювання.

 

З початку пандемії підтверджено 5 502 332 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: 6 січня у світі діагностували 2 718 707 нових випадків захворювання на коронавірус, що було новим рекордом.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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