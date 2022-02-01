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В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки

Вторник, 1 февраля 2022, 07:02
ФОТО: GETTY IMAGES

30 января в мире диагностировали 2 018 209 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Индии (1 218), США (1 153), России (621).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Индии, России.

В частности, в США зафиксировали более 274 тысяч, в Индии – более 164 тысяч и в России – более 124 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Бразилия. Украина – на 22 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Индии (1218), США (1153), России (621). Всего в мире за сутки от болезни скончались 7 617 человек.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Германия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Франция.

За все время пандемии излечились от болезни 299 021 838 человек. В настоящее время насчитывается более 73 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 691 633 смерти от COVID-19.

Напомним: Больше всего смертей за прошлые сутки от коронавируса было в Индии (940), России (617), Мексике (522).

Украинская правда
Темы: коронавирус


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