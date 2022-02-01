В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу

30 січня у світі діагностували 2 018 209 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (1 218), США (1 153), Росії (621).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Індії, Росії.

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Зокрема, у США зафіксували понад 274 тисячі, в Індії – понад 164 тисяч та в Росії – понад 124 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Бразилія. Україна – на 22 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (1 218), США (1 153), Росії (621). Загалом у світі за добу від недуги померли 7 617 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Німеччина, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 299 021 838 осіб. Наразі нараховується понад 73 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 691 633 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: Найбільше смертей за минулу добу від коронавірусу було в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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