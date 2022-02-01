Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу

Вівторок, 1 лютого 2022, 07:02
ФОТО: GETTY IMAGES

30 січня у світі діагностували 2 018 209 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (1 218), США (1 153), Росії (621).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Індії, Росії.

Зокрема, у США зафіксували понад 274 тисячі, в Індії – понад 164 тисяч та в Росії – понад 124 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Бразилія. Україна – на 22 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Індії (1 218), США (1 153), Росії (621). Загалом у світі за добу від недуги померли 7 617 осіб.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Німеччина, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франція.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 299 021 838 осіб. Наразі нараховується понад 73 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 691 633 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: Найбільше смертей за минулу добу від коронавірусу було в Індії (940), Росії (617), Мексиці (522).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
коронавірус
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
Covid-19: у Раді більше 100 хворих працівників апарату і нардепів
ВВП єврозони виріс нижче за прогноз через спалах COVID-19 в Європі
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...