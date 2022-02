Нардепы надели в Раде футболки в поддержку крымских политзаключенных

Верховная Рада и "Украинская правда" провели акцию "121. Крымские политзаключенные": 1 февраля народные депутаты на открытии 7 сессии парламента надели футболки в поддержку крымских татар, ставших заложниками Кремля.

Источник: "Украинская правда", нардепы у трибуны Верховной Рады

Детали: Несколько десятков депутатов вышли к трибуне в футболках с именами крымчан, лишенных свободы Россией.

Изображение для этой акции разработал известный украинский иллюстратор Сергей Майдуков, работающий с такими изданиями, как The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal и др.

Нардепы Мария Мезенцева (Слуга народа) и Рустем Умеров (Голос) выступили в поддержку 121 заложника Кремля.

За 8 лет оккупации Крыма Россией люди, отказывающиеся принимать российские правила, стали мишенью для российских оккупантов: они обвиняются в терроризме и угрозе территориальной целостности России. И самой уязвимой группой стали крымские татары.

По данным правозащитных организаций, в настоящее время в тюрьмах оккупированного Крыма и других регионов России по разным обвинениям находится 121 человек.

Несмотря на дипломатическое давление, акции протеста под посольствами в разных странах, требования международных правозащитных организаций, Россия отказывается их освобождать.

Акция "121.Крымские политзаключенные" призвана привлечь внимание к проблеме заложников Кремля, а также продемонстрировать солидарность с ними.

Прямая речь Умерова: "Когда ты заключен врагом, без доступа к оперативным новостям и под постоянным давлением оккупантов, каждое известие об акции поддержки из Киева или другого города – важный сигнал, что за твое освобождение борются, о тебе не забыли и всеми правовыми. и дипломатическими путями пытаются вернуть домой.

Таких сигналов, как сегодняшняя акция поддержки, должно быть больше".

Детали: Данное мероприятие является неполитической, непартийной акцией Верховной Рады Украины и издания "Украинская правда".

Главная редактор УП Севгиль Мусаева объяснила: "Этим событием мы хотим показать, что Украина будет бороться за своих граждан всеми доступными методами и Россия непременно рано или поздно понесет ответственность за свои преступления.

Также мы хотим выразить свою поддержку семьям политзаключенных и всем украинцам на оккупированных территориях, которые подвергаются притеснениям со стороны оккупационных властей".