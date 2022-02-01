Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нардепы надели в Раде футболки в поддержку крымских политзаключенных

Вторник, 1 февраля 2022, 11:36

Верховная Рада и "Украинская правда" провели акцию "121. Крымские политзаключенные": 1 февраля народные депутаты на открытии 7 сессии парламента надели футболки в поддержку крымских татар, ставших заложниками Кремля.

Источник: "Украинская правда", нардепы у трибуны Верховной Рады

Детали: Несколько десятков депутатов вышли к трибуне в футболках с именами крымчан, лишенных свободы Россией.

 

Изображение для этой акции разработал известный украинский иллюстратор Сергей Майдуков, работающий с такими изданиями, как The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal и др.

 

Нардепы Мария Мезенцева (Слуга народа) и Рустем Умеров (Голос) выступили в поддержку 121 заложника Кремля.

 

За 8 лет оккупации Крыма Россией люди, отказывающиеся принимать российские правила, стали мишенью для российских оккупантов: они обвиняются в терроризме и угрозе территориальной целостности России. И самой уязвимой группой стали крымские татары.

По данным правозащитных организаций, в настоящее время в тюрьмах оккупированного Крыма и других регионов России по разным обвинениям находится 121 человек.

 

Несмотря на дипломатическое давление, акции протеста под посольствами в разных странах, требования международных правозащитных организаций, Россия отказывается их освобождать.

Акция "121.Крымские политзаключенные" призвана привлечь внимание к проблеме заложников Кремля, а также продемонстрировать солидарность с ними.

 

Прямая речь Умерова: "Когда ты заключен врагом, без доступа к оперативным новостям и под постоянным давлением оккупантов, каждое известие об акции поддержки из Киева или другого города – важный сигнал, что за твое освобождение борются, о тебе не забыли и всеми правовыми. и дипломатическими путями пытаются вернуть домой. 

Таких сигналов, как сегодняшняя акция поддержки, должно быть больше".

 

Детали: Данное мероприятие является неполитической, непартийной акцией Верховной Рады Украины и издания "Украинская правда".

 

Главная редактор УП Севгиль Мусаева объяснила: "Этим событием мы хотим показать, что Украина будет бороться за своих граждан всеми доступными методами и Россия непременно рано или поздно понесет ответственность за свои преступления. 

Также мы хотим выразить свою поддержку семьям политзаключенных и всем украинцам на оккупированных территориях, которые подвергаются притеснениям со стороны оккупационных властей".

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Радакрымские татарыполитзаключенные


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса

"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

видеоУкраина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу

"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

видеоМонастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Все новости...
Верховная Рада
Нардеп Воронько, у которого были обыски, решил уйти из "Слуги народа"
Covid-19: в Раде более 100 больных работников аппарата и нардепов
Ожидаем до 60 тысяч новых ковид-больных в сутки - Радуцкий
Последние новости
01:10
Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
00:34
Рынок электроэнергии: НКРЭКУ ввела ряд ограничительных мер
23:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
23:33
Франция обновила условия въезда для украинцев
23:03
фотоСамый большой монумент Украины подсветили цветами флага
22:38
Генсек НАТО отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса
22:13
Заработала "горячая линия" территориальной обороны
21:55
Новости экономики: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
21:48
В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину
21:32
Акции Ford упали более чем на 10% – не оправдал ожиданий инвесторов
Все новости...