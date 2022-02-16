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Главные новости вторника и ночи: кибератака, активность войск РФ у границ

Ольга ГлущенкоСреда, 16 февраля 2022, 08:00
фото: Getty Images

На сайты некоторых банков и министерств произошла кибератака, со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ — актуальные новости 15 февраля и ночи.

О кибератаке

Хакеры сейчас атакуют ряд сайтов в Украине – известно о нескольких банках и сайте Министерства обороны.

По сообщению СМИ, Штаты предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, Вооруженных Сил и двух банков.

Из-за масштабных DDOS-атак на сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и двух банков полиция открыла уголовное производство.

Об активности войск РФ у границ

Частная компания Maxar Technologies со своих спутников зафиксировала усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.

По словам компании, на снимках видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.

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Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы признать так называемую "независимость республик" Донбасса.

Президент России Владимир Путин не ответил прямо, признает ли ОРДЛО по просьбе Госдумы, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинские власти по выполнению Минских соглашений.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

Темы: РосcияОРДЛОкибербезопасность


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