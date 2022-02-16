Главные новости вторника и ночи: кибератака, активность войск РФ у границ

На сайты некоторых банков и министерств произошла кибератака, со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ — актуальные новости 15 февраля и ночи.

О кибератаке

Хакеры сейчас атакуют ряд сайтов в Украине – известно о нескольких банках и сайте Министерства обороны.

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По сообщению СМИ, Штаты предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, Вооруженных Сил и двух банков.

Из-за масштабных DDOS-атак на сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и двух банков полиция открыла уголовное производство.

Об активности войск РФ у границ

ВИДЕО ДНЯ

Частная компания Maxar Technologies со своих спутников зафиксировала усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ.

По словам компании, на снимках видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.

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О других важных новостях

Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы признать так называемую "независимость республик" Донбасса.

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