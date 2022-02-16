Головні новини вівторка і ночі: кібератака, активність військ РФ біля кордонів

На сайти деяких банків та міністерств відбулася кібератака; із супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів — актуальні новини 15 лютого і ночі.

Про кібератаку

Хакери зараз атакували низку сайтів в Україні – відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.

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За повідомленням ЗМІ, Штати запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків.

Через масштабні DDOS-атаки на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків поліція відкрила кримінальне провадження.

Про активність військ РФ біля кордонів

ВІДЕО ДНЯ

Приватна компанія Maxar Technologies зі своїх супутників зафіксувала посилену активність російських військ, розташованих поблизу українських кордонів.

За словами компанії, на знімках видно, як на бази прибувають додаткові підрозділи військових, винищувачі, бомбардувальники та військові гелікоптери.

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