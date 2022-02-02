США предложили РФ проверки наличия ракет на ключевых базах НАТО – Bloomberg

Администрация Джозефа Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет "Томагавк" на базах НАТО в Румынии и Польше.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

Предложение США направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы по поводу того, что пусковые установки могут быть использованы против России.

Один из собеседников отметил, что любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией. К тому же от РФ хотят взаимности с рядом российских баз.

На полигонах в Польше и Румынии нет наступательных ракет типа Томагавк, отмечает агентство. Тем не менее президент России Владимир Путин неоднократно предполагал, что США и НАТО могут использовать системы противоракетной обороны Aegis Ashore для запуска "Томагавков".

Румыния заявила, что она готова пригласить представителей России осуществить инспекцию, если будет соблюден принцип взаимности. Источник, знакомый с позицией Польши, сообщил, что страна может согласиться на проверки со стороны России в обмен на инспекции в Калининградской области.

Это предложение отражает усилия США по поиску точки соприкосновения с Россией, чтобы разрядить напряженность вокруг Украины.

Во вторник Путин выразил надежду, что дипломатия поможет снизить напряженность. Но в качестве угрозы он также назвал базы в Польше и Румынии.

Путин также заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с Альянсом из-за Крыма.