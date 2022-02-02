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США запропонували РФ перевірки наявності ракет на ключових базах НАТО - Bloomberg

Середа, 2 лютого 2022, 08:17

Адміністрація Джозефа Байдена повідомила Кремлю, що готова обговорити надання Росії можливості переконатися у відсутності наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах НАТО в Румунії та Польщі.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із цим питанням, повідомляє "Європейська правда".

Пропозиція США спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Москви щодо того, що пускові установки можуть бути використані проти Росії. 

Один співрозмовник видання зазначив, що будь-яка угода буде укладена лише після обговорення з союзниками, особливо з Польщею та Румунією. До того ж, від РФ хочуть взаємності з низкою російських баз.

На полігонах у Польщі та Румунії немає наступальних ракет типу "Томагавк", відзначає агентство. Тим не менш, президент Росії Владімір Путін неодноразово припускав, що США та НАТО можуть використовувати системи протиракетної оборони Aegis Ashore для запуску "Томагавків".

Румунія заявила, що вона готова запросити представників Росії здійснити інспекцію, якщо буде дотримано принципу взаємності. Джерело, знайоме з позицією Польщі, повідомило, що країна також може погодитися на перевірки з боку Росії в обмін на інспекції в Калінінградській області.

Ця пропозиція відображає зусилля США щодо пошуку точки дотику з Росією, щоб розрядити напруженість навколо України.

У вівторок Путін висловив сподівання, що дипломатія допоможе знизити напруженість. Але як загрозу він також назвав бази у Польщі та Румунії.

Путін також заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

Теми: СШАРосіяНАТОзброя
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