С начала суток враг дважды нарушал режим тишины на Донбассе
С начала суток 2 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Детали: Российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.
Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Кроме того, в направлении Талаковки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
Указано, что границы украинских подразделений остались неизменными.