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С начала суток враг дважды нарушал режим тишины на Донбассе

Среда, 2 февраля 2022, 16:52

С начала суток 2 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

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Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Кроме того, в направлении Талаковки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

Указано, что границы украинских подразделений остались неизменными.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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