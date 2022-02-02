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"Доця, папа уже навоевался": задержан гранатометчик боевиков по прозвищу "Малёк"

Среда, 2 февраля 2022, 17:11
Доця, папа уже навоевался: задержан гранатометчик боевиков по прозвищу Малёк
фото СБУ

Служба безопасности Украины и военнослужащие ВСУ задержали вблизи поселка Катериновка в Луганской области боевика террористической организации "ЛНР".

Источник: СБУ, ОГП, штаб ООС

Детали: Сотрудники спецслужбы установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания за разбой в 2016 году присоединился к боевикам.

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В террористической группировке им. Платова он получил прозвище "Малёк" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика, отмечают в СБУ.

Задержанный принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО\ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровка и Троицкого Попаснянского района Луганщины.

За время "службы" злоумышленник награжден нагрудным знаком НЗФ "Гвардия" и памятным знаком "Солдат Славы".

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Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.

Это зафиксировано на видео, опубликованном спецслужбами.

Украинские военные отмечают: боевик сообщил, что деятельность командира его батальона постоянно контролирует и направляет кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ, проходящий службу на ротационной основе.

Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении за участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В ближайшее время силовики планируют направить в суд ходатайство об избрании боевику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризмДонбасс
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