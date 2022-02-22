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Секретарь СНБО анонсировал новое заседание

Севгиль Мусаева, Алена МазуренкоВторник, 22 февраля 2022, 21:50
Секретарь СНБО анонсировал новое заседание
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 23 февраля в Украине запланировано заседание СНБО.

Источник: Данилов в комментарии Украинской правде

Детали: По словам секретаря СНБО, заседание запланировано на 10:00.

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Что было раньше: 21 февраля в день, когда РФ признала ОРДЛО, по словам Данилова, СНБО был переведен в режим работы 24/7.

Данилов отметил, что все члены СНБО находятся на своих рабочих местах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский 23 февраля встретится с топ-50 крупного бизнеса. По словам Зеленского, бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину.
  • Зеленский вечером 22 февраля обратился к украинцам и объявил, что подписал указ о мобилизации резервистов в армию. В то же время он заверил, что потребности во введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации нет.
  • Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию.
  • Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.
  • Кроме того, вечером 22 февраля Путин сказал, что признал так называемые "республики" на Донбассе в административных границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе с территориями, контролируемыми украинским правительством.

Темы: СНБОДанилов
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