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ГБР подозревает "Голос" в растрате миллиона гривен. Рудык сходила на допрос

Четверг, 3 февраля 2022, 12:42
ГБР подозревает Голос в растрате миллиона гривен. Рудык сходила на допрос
глава "Голоса" Кира Рудык. фото с ее Facebook

Государственноt бюро расследований расследует уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии "Голос" на общую сумму более 1 миллиона гривен. В политсиле заявили о преследовании оппозиции.

Источник: ГБР, глава "Голоса" Кира Рудык в Facebook

Детали: Указано, что в ходе проведения анализа отчетности партии работники НАПК обнаружили, что заключенные руководством "Голоса" договора по предоставлению услуг и выполнению работ рядом ФЛП имеют признаки фиктивности. О чем был составлен соответствующий акт.

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В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможной растраты денежных средств руководством политической партии "Голос" в особо крупных размерах, указывают в ГБР.

Сообщается, что в рамках уголовного производства следователи допросили ряд свидетелей, в частности из народных депутатов.

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Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Глава партии "Голос" Кира Рудык вышла после допроса и пообщалась с журналистами. Она утверждает, что дело по ее политсиле не имеет под собой никаких доказательств, причин или поводов. Рудык назвала действия ГБР "преследованием оппозиции".

Следующий допрос Рудик назначен на 9:00 10 февраля.

Что предшествовало: 2 февраля глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что Государственное бюро расследований вызывает ее в качестве свидетеля на допрос по делу о возможной растрате партийных средств.

Украинская правда
Темы: ГолосГБР
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