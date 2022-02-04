YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы ОРДЛО
4 февраля Youtube заблокировал телеканалы "Перший незалежний" и UkrLive, которые создало окружение народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука и которые попали под санкции СНБО. Телеканалы сменили адреса, чтобы вещать.
Источник: ведущая в эфире канала "Перший незалежний" на Youtube, журналистка Диана Панченко в Facebook
Прямая речь ведущей: "Вынуждены изменить адреса. Телеканалы "Первый независимый" и UkrLive, ранее незаконно закрытые властями, сменили площадки в Youtube из-за акта цензуры со стороны американской компании… Прошлой ночью платформа Youtube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы.
С одной стороны, украинские власти в прошлом году незаконно закрыли 5 телеканалов, которые их критиковали. С другой стороны, американская корпорация Youtube пытается лишить украинских зрителей возможности знать правду.
Мы считаем такие действия проявлением цензуры. Мы продолжаем свою работу, смотрите нас теперь на новом адресе".
Детали: Ведущая в эфире отметила, что Youtube-канал "112 Украина", на котором вещал UkrLive, имеет более миллиона подписчиков, у телеканалов NewsOne и Zik – по 600 тысяч, у канала "Первый независимый" – более 180 тысяч подписчиков за год вещания, а у UkrLive – 150 тысяч подписчиков за два месяца вещания.
Кроме того, YouTube ограничил доступ к ресурсам оккупантов ОРДЛО: луганские каналы "Луганский информационный центр" и "ГТРК ЛНР" заблокировал, а донецкие каналы "Мининфо ДНР" и "Народная милиция ДНР" – удалил.
Предыстория:
- 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны о санкциях на 5 лет против компаний-владельцев телеканалов "Первый незалежний" и UkrLive. Санкции ввели против ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство".
- 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций стало расследование СБУ о схемах с поставками угля с оккупированных территорий Донбасса.
- 26 февраля 2021 года Павел Егорычев из медиагруппы Тараса Козака стал руководителем ООО "Тайм Медиа" и львовского канала "Первый независимый". В тот же день началось вещание "Первого независимого" в новом формате, но через час канал закрыли.
- В сентябре народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич приобрел 60% собственности нового телеканала.
- В декабре Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала из-за того, что у его владельца Шуфрича имеется конфликт интересов. Как глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и как собственник СМИ, он не может принимать решение беспристрастно.