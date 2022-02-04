YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы ОРДЛО

4 февраля Youtube заблокировал телеканалы "Перший незалежний" и UkrLive, которые создало окружение народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука и которые попали под санкции СНБО. Телеканалы сменили адреса, чтобы вещать.

Источник: ведущая в эфире канала "Перший незалежний" на Youtube, журналистка Диана Панченко в Facebook

Прямая речь ведущей: "Вынуждены изменить адреса. Телеканалы "Первый независимый" и UkrLive, ранее незаконно закрытые властями, сменили площадки в Youtube из-за акта цензуры со стороны американской компании… Прошлой ночью платформа Youtube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы.

С одной стороны, украинские власти в прошлом году незаконно закрыли 5 телеканалов, которые их критиковали. С другой стороны, американская корпорация Youtube пытается лишить украинских зрителей возможности знать правду.

Мы считаем такие действия проявлением цензуры. Мы продолжаем свою работу, смотрите нас теперь на новом адресе".

Детали: Ведущая в эфире отметила, что Youtube-канал "112 Украина", на котором вещал UkrLive, имеет более миллиона подписчиков, у телеканалов NewsOne и Zik – по 600 тысяч, у канала "Первый независимый" – более 180 тысяч подписчиков за год вещания, а у UkrLive – 150 тысяч подписчиков за два месяца вещания.

Кроме того, YouTube ограничил доступ к ресурсам оккупантов ОРДЛО: луганские каналы "Луганский информационный центр" и "ГТРК ЛНР" заблокировал, а донецкие каналы "Мининфо ДНР" и "Народная милиция ДНР" – удалил.

Предыстория: