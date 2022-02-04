Киевлянам предлагают бесплатно пройти обучение и присоединиться к бригаде теробороны

Департамент муниципальной безопасности КГГА предлагает бесплатно пройти военные учения и присоединиться к 112-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины всем жителям столицы.

Источник: замдиректора департамента Михаил Щербина, которого цитирует официальный портал столичных властей

Прямая речь: "Основа военной составляющей территориальной обороны (ТрО) города Киева – это 112 бригада ТрО столицы Вооруженных сил Украины. С принятием закона Украины "Об основах национального сопротивления" потенциал ТрО столицы будет значительно наращен, дополнительно уже сформированы 4 батальона ТрО, батальон развернуты во всех районах столицы".

Детали: Щербина отметил, что 20 января была одобрена городская целевая программа "Защитник Киева" на 2022-2024 годы на сумму свыше 110 млн грн, по которой спланировано, в частности, развертывание объединенного учебного центра для подготовки всех подразделений муниципальной безопасности, в том числе ТрО, оборудование помещений для размещения батальонов ТрО в каждом районе, развертывание учебных центров, рекрутинговых центров и т.д.

Для обеспечения качественной подготовки личного состава подразделений ТрО предусмотрена закупка БПЛА, радиостанций, лазертаг-комплектов, массогабаритных макетов оружия, формы одежды и снаряжения для резервистов.

"Благодаря внедрению бригадой активной подготовки резервистов численность граждан, заключивших контракт с ТрО, в течение 2021 года увеличена почти вдвое. Но этого явно недостаточно", – резюмировал заместитель директора департамента.

Щербина призвал депутатов Киевсовета и всех желающих и небезразличных жителей Киева пройти бесплатные военные учения, которые проходят каждые выходные дни.

Что предшествовало: 2 февраля был открыт рекрутинговый центр для набора резервистов в 112 отдельную бригаду ТрО Киева на базе Центра помощи участникам боевых действий по адресу: ул. Крещатик, 25А. Еще один такой центр вскоре приступит к работе на левом берегу города.

Напомним: Брат мэра Киева олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко подал заявку для присоединения к бригаде территориальной обороны города Киева.

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