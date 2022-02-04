Киянам пропонують безкоштовно пройти навчання та приєднатися до бригади тероборони

Департамент муніципальної безпеки КМДА пропонує безкоштовно пройти військові навчання та приєднатись до 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України всім мешканцям столиці.

Джерело: заступник директора департаменту Михайло Щербіна, якого цитує офіційний портал столичної влади

Пряма мова: "Основа військової складової територіальної оборони (ТрО) міста Києва – це 112 бригада ТрО столиці Збройних сил України. З ухваленням закону України "Про основи національного супротиву" потенціал ТрО столиці буде значно нарощений, додатково вже сформовано 4 батальйони ТрО, батальйони будуть розгорнуті в усіх районах столиці".

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Деталі: Щербіна зауважив, що 20 січня схвалено міську цільову програму "Захисник Києва" на 2022‒2024 роки на суму понад 110 млн грн, за якою сплановано, зокрема, розгортання об’єднаного навчального центру для підготовки всіх підрозділів муніципальної безпеки, у тому числі ТрО, обладнання приміщень для розміщення батальйонів ТрО у кожному районі, розгортання навчальних центрів, рекрутингових центрів тощо.

Для забезпечення якісної підготовки особового складу підрозділів ТрО передбачено закупку БПЛА, радіостанцій, лазертаг-комплектів, масогабаритних макетів зброї, форми одягу та спорядження для резервістів.

"Завдяки впровадженню бригадою активної підготовки резервістів чисельність громадян, які уклали контракт із ТрО, протягом 2021 року збільшено майже вдвічі. Але цього явно недостатньо", – резюмував заступник директора департаменту.

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Щербіна закликав депутатів Київради та всіх охочих і небайдужих мешканців Києва пройти безоплатні військові навчання, які відбуваються кожні вихідні дні.

Що передувало: 2 лютого було відкрито рекрутинговий центр для набору резервістів до 112 окремої бригади ТрО Києва на базі Центру допомоги учасникам бойових дій за адресою: вул. Хрещатик, 25-А. Ще один такий центр невдовзі розпочне працювати на лівому березі міста.

Нагадаємо: Брат міського голови Києва олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко подав заявку для приєднання до бригади територіальної оборони міста Києва.

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