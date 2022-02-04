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Россия скрыто завезла в ОРДЛО горючее, патроны и военную технику – разведка

Пятница, 4 февраля 2022, 15:08
Россия скрыто завезла в ОРДЛО горючее, патроны и военную технику – разведка
иллюстративное фото российских САУ с сайта Минобороны РФ

Командование ВС РФ в январе скрыто завезло железнодорожным и автомобильным транспортом на оккупированный Донбасс до 9 тысяч тонн горючего, танки, БМП, САУ и беспилотники.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook

Дословно: Командование ВС РФ продолжает логистическое обеспечение оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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В частности, в январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов".

Детали: Кроме того, по данным разведки, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОвойнаРосcия
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