Россия скрыто завезла в ОРДЛО горючее, патроны и военную технику – разведка

Командование ВС РФ в январе скрыто завезло железнодорожным и автомобильным транспортом на оккупированный Донбасс до 9 тысяч тонн горючего, танки, БМП, САУ и беспилотники.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook

Дословно: Командование ВС РФ продолжает логистическое обеспечение оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, в январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов".

Детали: Кроме того, по данным разведки, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.