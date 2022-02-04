Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД Польши не исключили нападения РФ на Украину во время Олимпиады

Пятница, 4 февраля 2022, 14:46
В МИД Польши не исключили нападения РФ на Украину во время Олимпиады
Путин на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, фото Getty Images

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что риск нападения России на Украину во время Олимпиады остается, напомнив о нападении на Грузию в 2008 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

"Такой риск, несомненно, есть, Россия никогда об этом не беспокоилась. Фактически, в 2008 году на инаугурации Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию", - сказал Яблонский, отвечая на вопрос о возможности нападения на Украину во время зимней Олимпиады.

Реклама:

На вопрос, есть ли сигналы о возможности повторения такой ситуации, политик ответил, что есть явные сигналы, о которых сообщают СМИ, например, накопление войск на границе с Украиной или Беларусью. "Я не могу говорить обо всех наших знаниях по этому поводу. Но могу сказать одно: угрозы конфликта такого масштаба в Европе не было десятилетиями, и в этой ситуации безопасность является абсолютным высоким приоритетом", – отметил он.

Заместитель главы МИД Польши также сослался на недавнее заявление Путина, который на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве заявил, что расширение НАТО, в частности, на Польшу было "мошенничеством" против Москвы.

"Он хотел бы привести к ситуации, в которой соседние с Россией страны, и это соседство им понимается очень широко, не могут самостоятельно принимать решения по суверенитету. Именно Россия должна давать согласие на то, станет ли, например, Украина членом НАТО или должна Польша быть в НАТО или другие страны Центральной Европы. Это как раз то, что противоречит международному праву. Суверенные государства сами решают свое будущее", - сказал Яблонский.

ВИДЕО ДНЯ

Он также подчеркнул, что ни Польша, ни Россия, ни США не могут ничего навязывать Украине и она должна решать, в каком направлении хочет двигаться. "Если кто пытается отобрать это право, то это агрессия", – заявил он.

Как сообщалось, в пятницу Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины.

Темы: РосcияУкраинаПольшаОлимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: