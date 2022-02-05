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Пророссийское правительство Черногории отправлено в отставку

Суббота, 5 февраля 2022, 17:05
Пророссийское правительство Черногории отправлено в отставку
Кривокапич и Абазович 4 февраля, Getty Images

Коалиционное правительство Черногории развалилось в пятницу после того, как парламент поддержал вотум недоверия к нему.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации RFE/RL.

Вотум недоверия был объявлен самой маленькой из коалиционных партий URA вице-премьер-министра Дритана Абазовича и оппозиционными партиями, что усилило политическую нестабильность в стране. Инициативу поддержали 43 парламентария, а против высказались 11 депутатов. В парламенте всего 81 депутат.

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В то же время правительство Кривокапича, согласно конституции, будет продолжать работать до избрания нового правительства.

Правительство сформировали в декабре 2020 просербский Демократический фронт, демократы и движение URA. Эти партии получили незначительное парламентское большинство на выборах в августе 2020 года, устранив правительство Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович после трех десятилетий его пребывания у власти.

Крах правительства только через 14 месяцев происходит на фоне политического тупика. Партнеры по коалиции постоянно спорили по нескольким вопросам, в частности, из-за влияния Сербии и Сербской православной церкви на внутренние дела Черногории.

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Абазович предложил сформировать правительство меньшинства ограниченного срока правления, которое разблокировало бы европейскую интеграцию и подготовило условия для честных выборов. Партия Джукановича заявила, что поддержит это предложение.

Демократический фронт, демократы, большинство министров из правительства Кривокапича и организации, приближенные к Сербской православной церкви, против того, чтобы будущее правительство было избрано при поддержке партии Джукановича.

Подробнее читайте в статье: Конец пророссийского реванша: как Черногория возвращается на проевропейский путь

Темы: Черногория
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