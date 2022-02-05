"Фантом" полиции попал в ДТП в Киеве
Автомобиль-"фантом" патрульной полиции попал в ДТП на Воздухофлотском путепроводе в Киеве.
Источник: первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Дословно: "Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350.
Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем.
В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу".
Детали: В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.
Белошицкий подчеркнул, что "фантомы" - это обычные авто со специальным оборудованием, постоянно находящиеся на дороге и на патрулировании, поэтому вероятность ДТП с ними значительно больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы.
Он также сообщил, что по состоянию на субботу вынесено уже 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме.
4 автомобиля-"фантома" продолжают работать на дорогах.
Предыстория:
- Утром 25 января первые четыре автомобиля "фантом" выехали на полноценное патрулирование. За первые сутки они обнаружили 990 случаев нарушения скорости.
- Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.
- Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.