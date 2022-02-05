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"Фантом" полиции попал в ДТП в Киеве

Суббота, 5 февраля 2022, 19:13
Фантом полиции попал в ДТП в Киеве
ФОТО: ОЛЕКСІЙ БІЛОШИЦЬКИЙ/FACEBOOK

Автомобиль-"фантом" патрульной полиции попал в ДТП на Воздухофлотском путепроводе в Киеве.

Источник: первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

 
ФОТО: ОЛЕКСІЙ БІЛОШИЦЬКИЙ/FACEBOOK

Дословно: "Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350.

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Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем.

В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу".

 

Детали: В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

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Белошицкий подчеркнул, что "фантомы" - это обычные авто со специальным оборудованием, постоянно находящиеся на дороге и на патрулировании, поэтому вероятность ДТП с ними значительно больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы.

Он также сообщил, что по состоянию на субботу вынесено уже 12 807 постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме.

4 автомобиля-"фантома" продолжают работать на дорогах.

Предыстория:

  • Утром 25 января первые четыре автомобиля "фантом" выехали на полноценное патрулирование. За первые сутки они обнаружили 990 случаев нарушения скорости.
  • Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.
  • Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.

Украинская правда
Темы: полицияДТПКиевдороги
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