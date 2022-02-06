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Погода: температура поднимется до "плюсов"

Воскресенье, 6 февраля 2022, 07:58
Погода: температура поднимется до плюсов
Оттепель, фото Pixabay

В Украине 6 и 7 февраля преимущественно без осадков, лишь местами небольшой снег с дождем, температура ночью около нуля, днем ​​0-5° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье в восточных и западных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах северных регионов местами гололедица.

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Ветер западный, 5-10 м/с, днем ​​в западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​до 5° тепла, на юге Одесчины 6-9° тепла, и только на высокогорье Карпат 2-7° мороза.

В столичном регионе 6 февраля осадки не прогнозируются. На дорогах местами гололедица. В Киевской области температура до +5°, в столице 2-4° тепла.

В понедельник, 7 февраля, в западной части умеренный, днем ​​в северных и большинстве центральных областей небольшой мокрый снег и дождь, в Закарпатье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

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Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях около 0°, днем ​​1-6° тепла, в южной части и местами в центральных областях 4-9° тепла.

В Киеве и области 7 февраля днем ​​1-6° тепла.

Темы: погода
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