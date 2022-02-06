Погода: температура підніметься до "плюсів"

В Україні 6 та 7 лютого переважно без опадів, лише місцями невеликий сніг з дощем, температура вночі близько нуля, вдень 0-5° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю у східних та західних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. На дорогах північних регіонів місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень до 5° тепла, на півдні Одещини 6-9° тепла, лише на високогір'ї Карпат 2-7° морозу.

У столичному регіоні 6 лютого опади не прогнозуються. На дорогах місцями ожеледиця. На Київщині температура до +5°, у столиці 2-4° тепла.

У понеділок, 7 лютого, у західній частині помірний, вдень у північних та більшості центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті значні опади, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях близько 0°, вдень 1-6° тепла, у південній частині та місцями в центральних областях 4-9° тепла.

У Києві та області 7 лютого вдень 1-6° тепла.