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Германия вновь отказалась предоставить оружие Украине для защиты от РФ

Воскресенье, 6 февраля 2022, 10:58
Кристине Ламбрехт, фото Getty Images

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила, что никаких поставок вооружения в Украину не будет, чтобы "не способствовать обострению".

Источник: Tagesschau со ссылкой на интервью Ламбрехт медиагруппе Funke, DW

Детали: Посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом к немецкому правительству, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого. В то же время Ламбрехт в очередной раз озвучила отказ Германии от поставки оружия в Украину, объяснив это тем, что помощь Украине может спровоцировать обострение.

Прямая речь: "И в прошлом была четкая позиция федерального правительства – мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшему обострению.

В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров – например, в рамках Совета Россия-НАТО и "нормандского формата". Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем".

Детали: Кроме того, комментируя перспективу вступления Украины в НАТО, Ламбрехт заявила, что этого вопроса "нет в повестке дня". В то же время она отметила, что подавать заявку на вступление в НАТО – это "суверенное решение Украины".

Напомним:

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  • Правительство Германии выступает против предоставления Украине вооружения, считая, что подобный шаг в ходе переговорного процесса с Россией может привести к эскалации со стороны Москвы.
  • Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген призвал Германию предоставить Украине оружие.

Знать больше: Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно остановиться

Темы: оружиеГерманияУкраинаРосcия


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