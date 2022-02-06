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Белорусские военные стреляли на границе с Польшей – пограничники

Воскресенье, 6 февраля 2022, 18:10
Белорусские военные стреляли на границе с Польшей – пограничники
ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПОЛЬШИ

Белорусские военные стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей.

Источник: пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская в комментарии PAP, передает Укринформ

Прямая речь: "В Крынках (недалеко от границы с РБ – ред.) были слышны и видны выстрелы из сигнального пистолета… Такого типа провокации происходят постоянно".

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Детали: По ее словам, в ночь на воскресенье на границе задержали пятерых граждан Йемена, которые пытались нелегально пробраться в Польшу. В Беларусь они прилетели из России.

Представитель Пограничной службы Польши подчеркнула: то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, является ненормальной ситуацией.

По ее словам, в этом году уже зафиксировано 1,1 тысячи попыток нелегального пересечения границы, в то время как в прошлом году за тот же период не было зафиксировано ни одного случая.

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Предыстория:

  • Давление со стороны тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки на находящуюся в лесах границу Польши и Литвы с Беларусью началось летом, что привело к столкновениям с польскими пограничниками.
  • Польша закрыла границу с Беларусью колючей проволокой и увеличила количество пограничников.
  • ЕС заявляет, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов для дестабилизации блока в ответ на санкции Запада в отношении Минска.
  • В прошлом году польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.
  • Польша приступила к строительству стены стоимостью $394 млн на своей восточной границе, чтобы остановить поток мигрантов с территории Беларуси.

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Темы: БеларусьПольша
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