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Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 22:53

Международная федерация водных видов спорта разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, но только в индивидуальных соревнованиях.

Источник: пресс-служба Международной федерации водных видов спорта 

Детали: Решение принято единогласно. Спортсмены будут допущены к соревнованиям только в тех видах спорта, где результат определяется выступлением одного человека. На каждой дисциплине - максимум по одному спортсмену из Беларуси и России.

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Дословно: "Были проведены опросы среди респондентов, которые представляли международные спортсмены юниоры, элиту и мастера спорта. Результаты свидетельствуют о значительной поддержке ключевых установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину и отсутствие национальных флагов и гимнов. 

Шестьдесят семь процентов спортсменов поддерживают участие отдельных нейтральных спортсменов, которые соответствуют строгим критериям".

Темы: спортРосcияБеларусь
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