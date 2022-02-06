Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве иностранцы вышли поддержать Украину перед угрозой РФ

Воскресенье, 6 февраля 2022, 20:51
В Киеве иностранцы вышли поддержать Украину перед угрозой РФ
Укринформ

В центре Киева прошел Международный марш единства за Украину, в котором приняли участие иностранные активисты и аккредитованные в столице Украины журналисты.

Источник: Радио Свобода, Укринформ

Детали: В акции International Unity March for Ukraine в поддержку Украины, которая находится под угрозой нового масштабного вторжения России, приняло участие около сотни человек, передает Радио Свобода.

Реклама:

Участники собрались в парке возле памятника Тарасу Шевченко и прошли к Майдану Незалежности.

Во время шествия звучали лозунги "Слава Украине", "Героям Слава" и другие. На Майдане участники марша спели гимн Украины.

 
Укринформ

По данным Укринформа, участие в мероприятии приняли около 200 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Шетвие участников сопровождали два патрульных автомобиля. В целом, акция прошла спокойно.

Темы: акцииКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
акции
Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля
В Харькове провели марш ХарьковПрайд без скопления людей
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: