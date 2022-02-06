В Киеве иностранцы вышли поддержать Украину перед угрозой РФ

В центре Киева прошел Международный марш единства за Украину, в котором приняли участие иностранные активисты и аккредитованные в столице Украины журналисты.

Источник: Радио Свобода, Укринформ

Детали: В акции International Unity March for Ukraine в поддержку Украины, которая находится под угрозой нового масштабного вторжения России, приняло участие около сотни человек, передает Радио Свобода.

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Участники собрались в парке возле памятника Тарасу Шевченко и прошли к Майдану Незалежности.

Во время шествия звучали лозунги "Слава Украине", "Героям Слава" и другие. На Майдане участники марша спели гимн Украины.

Укринформ

По данным Укринформа, участие в мероприятии приняли около 200 человек.

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Шетвие участников сопровождали два патрульных автомобиля. В целом, акция прошла спокойно.