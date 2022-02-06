В Киеве от Covid умерла 23-летняя женщина

За сутки 5 февраля в Киеве зафиксировано 2298 случаев коронавируса, умерли 18 больных, в том числе 23-летняя женщина.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди умерших 5 февраля – 8 женщин от 23 до 94 лет и 10 мужчин от 52 до 86 лет.

Среди новых больных – 1247 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 813 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 122 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 116 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Госпитализированы за сутки 34 больных коронавирусом и 194 больных с подозрением на Covid и пневмониями.

Преодолели коронавирус 292 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (371), Оболонском (312) и Святошинском (293) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 381 269 случаев Covid, умерли 8587 человек, выздоровели – 340 865.

Что предшествовало: В Киеве за сутки 4 февраля обнаружили рекордные 3173 случая Covid, скончались 11 больных.

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