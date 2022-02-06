Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве от Covid умерла 23-летняя женщина

Воскресенье, 6 февраля 2022, 22:04
В Киеве от Covid умерла 23-летняя женщина
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 5 февраля в Киеве зафиксировано 2298 случаев коронавируса, умерли 18 больных, в том числе 23-летняя женщина.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди умерших 5 февраля – 8 женщин от 23 до 94 лет и 10 мужчин от 52 до 86 лет.

Реклама:

Среди новых больных – 1247 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 813 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 122 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 116 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Госпитализированы за сутки 34 больных коронавирусом и 194 больных с подозрением на Covid и пневмониями.

Преодолели коронавирус 292 человека.

ВИДЕО ДНЯ

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (371), Оболонском (312) и Святошинском (293) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 381 269 случаев Covid, умерли 8587 человек, выздоровели – 340 865.

Что предшествовало: В Киеве за сутки 4 февраля обнаружили рекордные 3173 случая Covid, скончались 11 больных.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: