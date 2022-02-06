ЕС должен помочь Украине повысить энергетическую устойчивость – Боррель

ЕС должен помочь Украине повысить энергетическую безопасность, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Источник: блог Борреля, опубликованный перед энергетическим советом ЕС-США, который должен пройти в понедельник в Вашингтоне

Дословно: "В то время как мы стремимся решать собственные энергетические и климатические цели ЕС и повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины".

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Детали: По словам Борреля, с точки зрения энергетической безопасности "Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту".

Однако, отметил он, как и в остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС.

"Наша встреча (в Вашингтоне – ред.) даст возможность добиться еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год. Мы также будем работать над увеличением реверсных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры", - написал Боррель.

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Он также отметил, что цены на газ в ЕС сейчас в 6-10 раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию. Это уже привело к росту инфляции в конце 2021 года.

"Если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на постпандемическое восстановление", - пишет глава дипломатии ЕС.