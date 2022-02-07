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НАТО может еще больше усилить восточный фланг, если войска РФ останутся в Беларуси

Понедельник, 7 февраля 2022, 14:00
НАТО может еще больше усилить восточный фланг, если войска РФ останутся в Беларуси
Фото gettyimages

НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Об этом заявил в понедельник в Вильнюсе глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На прошлой неделе Соединенные Штаты направили 3000 военнослужащих в Румынию и Польшу для успокоения союзников, в то время как Германия заявила, что рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в Литве.

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По словам Бауэра, возможно дальнейшее военное развертывание союзников.

"Там, где у нас есть войска в Альянсе постоянно, в разных странах – дебаты об этом стали результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем это. В будущем могут быть изменения в результате этого развития событий… Очень многое зависит, конечно, от того, останутся ли российские войска в Беларуси", – сказал Бауэр на пресс-конференции.

"Если вы посмотрите на наращивание сил, Россия может действительно иметь достаточно сил для серьезного вторжения (в Украину)... до конца этого месяца", – сказал Бауэр, добавив, что НАТО неизвестно, есть ли у России действительно такое намерение.

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По словам Бауэра, последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержания военного наступления.

"Если вы действительно рассматриваете вторжение, вам действительно нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы сейчас наблюдаем все больше и больше вдоль границ (России) с Украиной и Беларуси с Украиной. Это само по себе очень тревожно", – сказал он.

По данным НАТО, в этом месяце в Беларуси у России будут свои 30 тысяч военнослужащих для совместных военных учений, в результате чего общая численность российских военных у границ Украины превысит 100 тысяч человек.

Темы: НАТОБеларусьРосcияармия
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