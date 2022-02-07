НАТО може ще більше посилити східний фланг, якщо війська РФ залишаться в Білорусі

НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Про це заявив у понеділок у Вільнюсі голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Минулого тижня Сполучені Штати направили 3000 військовослужбовців до Румунії та Польщі, щоб заспокоїти союзників, у той час як Німеччина заявила, що розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у Литві.

За словами Бауера, можливі подальші військові розгортання союзників.

"Там, де у нас є війська в Альянсі постійно, у різних країнах – дебати про це є результатом того, що відбувається зараз. Так, ми розглядаємо це. У майбутньому можуть бути зміни в результаті цього розвитку подій… Дуже багато залежить, звичайно, від того, чи залишаться російські війська в Білорусі", – сказав Бауер на пресконференції.

"Якщо ви подивитеся на нарощування сил, Росія може дійсно мати достатньо сил для серйозного вторгнення (в Україну)... до кінця цього місяця", – сказав Бауер, додавши, що НАТО не відомо, чи має Росія насправді такий намір.

За словами Бауера, останні розгортання на кордоні з Білоруссю включали польові госпіталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового наступу.

"Якщо ви дійсно розглядаєте вторгнення, вам насправді потрібне більше, ніж бойові сили. І це те, що ми зараз спостерігаємо все більше і більше вздовж кордонів (Росії) з Україною та Білорусі з Україною. Це само собою дуже тривожно", – сказав він.

За даними НАТО, цього місяця в Білорусі Росія матиме своїх 30 тисяч військовослужбовців для спільних військових навчань, внаслідок чого загальна чисельність російських військових біля кордонів України перевищить 100 тисяч осіб.