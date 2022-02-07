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Встречу главы МИД Германии с Зеленским отменили – СМИ

Понедельник, 7 февраля 2022, 16:17
Встречу главы МИД Германии с Зеленским отменили – СМИ
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, хотя их встреча планировалась.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, у Бербок запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Причиной, по которой встреча не состоится, были названы трудности с расписанием.

Ранее Бербок заявила, что своим вторым визитом в Украину менее чем за месяц она продолжит дипломатические усилия в связи с взрывоопасной ситуацией, которая сложилась вокруг украинских границ.

Анналена Бербок посещала Киев 17 января. Ожидалось, что в этот раз она приедет в Украину и на Донбасс вместе со своим французским коллегой.

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Однако одновременный приезд в Украину министров не сложился в связи с поездками президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев.

Темы: Германия
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