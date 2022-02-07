Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч глави МЗС Німеччини із Зеленським скасували – ЗМІ

Понеділок, 7 лютого 2022, 16:17
Зустріч глави МЗС Німеччини із Зеленським скасували – ЗМІ
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, хоча їхня зустріч планувалася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, натомість у Бербок запланована зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Реклама:

Як причина, через яку зустріч не відбудеться, були названі труднощі з розкладом.

Раніше Бербок заявила, що своїм другим візитом до України менш ніж за місяць вона продовжить дипломатичні зусилля у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією, яка склалась навколо українських кордонів.

Анналена Бербок відвідувала Київ 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою. 

ВІДЕО ДНЯ

Однак, одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з поїздками президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва.

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: