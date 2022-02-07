Зустріч глави МЗС Німеччини із Зеленським скасували – ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, хоча їхня зустріч планувалася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, натомість у Бербок запланована зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як причина, через яку зустріч не відбудеться, були названі труднощі з розкладом.

Раніше Бербок заявила, що своїм другим візитом до України менш ніж за місяць вона продовжить дипломатичні зусилля у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією, яка склалась навколо українських кордонів.

Анналена Бербок відвідувала Київ 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою.

Однак, одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з поїздками президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва.