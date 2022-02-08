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Британия может разместить истребители и корабли в Юго-Восточной Европе – Джонсон

Вторник, 8 февраля 2022, 03:42
Британия может разместить истребители и корабли в Юго-Восточной Европе – Джонсон
Борис Джонсон, скриншот

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может быть направлен в истребители и корабли для усиления защиты Юго-Восточной Европы.

Источник: Джонсон, цитирует The Times

Детали: Джонсон сообщил, что Великобритания "рассматривает" возможность размещения истребителей Королевских ВВС Typhoon и корабли Королевских ВМС для защиты Юго-Восточной Европы.

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Это происходит на фоне эскалации России на границах Украины.

Джонсон напомнил, что Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием в Эстонии.

Премьер повторил, что Великобритания "не пошатнется" в своей поддержке Европы и отметил, что российское вторжение в Украину только усилит НАТО.

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"Если Путин начнет дальнейшее вторжение (в Украину – ред.), заставит этим Запад осуществить многое из того, что он стремится предотвратить", – отметил Джонсон.

"Из-за наращивания (российских войск на границе с Украиной – ред.) Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, равно как Великобритания укрепляет северо-восток", – сообщил премьер-министр Британии.

Джонсон заявил, что "наибольший приоритет военных усилий Британии – совместить сдерживание с диалогом для деэскалации этого кризиса и предотвращение очередного российского вторжения в Украину".

"Мы наблюдаем самое большое военное наращивание в Европе со времен холодной войны, что подтверждает срочность наших усилий", – написал он в The Times.

Премьер-министр Великобритании сказал, что деэскалация со стороны России является условием удачного диалога.

Предыстория:

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует заверять Российскую Федерацию в том, что НАТО по своей сути – оборонный альянс и не представляет угрозы, и что любая европейская страна должна иметь право вступить в него.
  • Великобритания отправит дополнительных 350 военных в Польшу для усиления восточного фланга НАТО в связи с напряжением между Россией и Западом.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияРосcия
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