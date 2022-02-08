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Олимпиада-2022: украинский фигурист Шмуратко смог квалифицироваться в произвольную программу

Вторник, 8 февраля 2022, 09:33
Иван Шмуратко. Фото с Facebook НОК Украины и олимпийская команда

Украинский фигурист Иван Шмуратко, пропустивший командный турнир на Олимпиаде-2022 из-за коронавируса, все же смог выступить на личных соревнованиях и войти в число финалистов.

Источник: Общественное

Детали: За медали в мужском одиночном катании должно было бороться 30 спортсменов, но за день до старта у американца Винсента Чжоу обнаружили положительный тест на коронавирус. Перед этим он успел выиграть в Пекине серебро в составе команды США, но на личные соревнования уже не вышел.

А у украинца возникла обратная ситуация. Шмуратко также получил положительный тест на Covid-19 и пропустил командные соревнования. Поэтому Украина не заработала никаких очков в мужской дисциплине и не имела шансов бороться за выход в финал.

В то же время Шмуратко вскоре сдал два негативных теста на коронавирус и успел вовремя вернуться на лед, чтобы выступить на своих первых Олимпийских играх.

Издание отмечает, что украинец удачно начал Олимпиаду – он в целом выполнил программу без грубых ошибок. Шмуратко заработал за нее 78.11 балла – и этого хватило для 22 места и выхода в финальную часть соревнований.

Всего в произвольную программу квалифицировались 24 фигуриста. По итогу двух прокатов определят окончательные результаты и призеров Олимпиады в этом виде.

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Лидером после короткой программы в мужском фигурном катании является Нейтан Чен из США (113,97 балла). За ним следуют спортсмены из Японии Юма Кагияма (108:12) и Шома Уно (105:9).

Для справки. Иван Шмуратко – 20-летний украинский фигурист, представляющий Киев.

Для него это дебютные олимпийские игры. На уровне чемпионатов мира его самый высокий результат – 21 место (2021), которое обеспечило Украине олимпийскую лицензию.

На чемпионате Европы-2022 Шмуратко показал лучший за 20 лет результат Украины в мужском одиночном катании – 12 место.

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Темы: ОлимпиадаКитай


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