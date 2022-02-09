В Белом доме против идеи немедленного введения санкций против "Северного потока-2"

Белый дом не поддерживает идею превентивного введения санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Есть разногласия между нами и некоторыми в Конгрессе, которые предполагают, что санкции по "Северному потоку-2" сейчас будут эффективными. Мы не согласны с этим. Мы верим, что это точка рычага влияния на Россию" - сказала она.

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Псаки напомнила слова президента Джо Байдена на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, что если Россия вторгнется в Украину, то Соединенные Штаты покончат с "Северным потоком-2".

"Вы слышали, как канцлер Германии вчера также сообщил, что мы работаем слаженно и что мы очень скоординированы в наших усилиях. Что касается особенностей, то мы позволим этим разговорам проходить по дипломатическим каналам" - сказала она.

Псаки также напомнила, что "Северный поток-2" пока не работает.

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"Мы согласны, что это точка рычага влияния на президента Путина и россиян. Немецкие регуляторы приостановили сертификацию трубопровода. И мы были очень четкими в частных и публичных сообщениях, что в случае вторжения проект не заработает" - подчеркнула она.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США, что противоречивый газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.