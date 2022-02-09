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Расстрел на Южмаше: комиссия обнаружила первые нарушения в воинской части и на заводе

Среда, 9 февраля 2022, 10:29
Расстрел на Южмаше: комиссия обнаружила первые нарушения в воинской части и на заводе
Евгений Енин. Фото МВД

Специальная следственная комиссия МВД, расследующая расстрел служащих Нацгвардии на заводе "Южмаш" в Днепре, обнаружила ряд нарушений в воинской части и в месте несения службы нацгвардейцами, что могло привести к трагедии.

Источник: сайт МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина

Прямая речь Енина: "Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций".

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Детали: Он сообщил, что комиссия провела анкетирование личного состава части № 3021 Национальной гвардии, и еще до начала тщательного анализа анкет обнаружила факты внеуставных отношений.

В то же время, Енин подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела.

Также комиссия обнаружила нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии.

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В частности, был нарушен порядок доступа к комнате хранения оружия и не было надлежащего контроля за закрыванием ставницы для оружия.

Также у комиссии возникли вопросы относительно качества проведения инструктажа перед заступлением в наряд и относительно качества медобеспечения военных, поскольку ряд медикаментов в аптечке отсутствовали.

Результаты анкетирования военных и данные расследования комиссии направят в ближайшие дни в ГБР.

По словам Енина, в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более обстоятельного доклада.

Первый заместитель министра внутренних дел также сообщил, что госпитализированные военнослужащие поправляются, часть из них уже выписали из реанимации.

Что было раньше: Нацгвардиец Артемий Рябчук, обоснованно подозреваемый в убийстве пятерых коллег на территории завода "Южмаш" в Днепре, отказался от своих предыдущих показаний.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января на территории завода "Южмаш" в Днепре нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. В 9:30 того же дня солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства НГУ, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на котором Рябчук рассказывал хронологию своих действий. 
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, сослуживцы признали солдата "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но отметило, что это событие имело место 3 недели назад.
  • Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. В своей речи в суде солдат попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину.

Украинская правда
Темы: МВДДнепрНацгвардияубийство
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