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Папа Римский назвал "безумием" возможную войну в Украине

Среда, 9 февраля 2022, 16:16
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине будет безумием, и выразил надежду, что напряженность между Киевом и Москвой можно будет преодолеть путем многостороннего диалога.

Источник: Папа Римский на общей аудиенции в среду 9 февраля, "Reuters"

Детали: Глава католической цекрви поблагодарил тех, кто принял участие в Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.

Прямая речь Франциска: "Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны можно было преодолеть путем серьезного диалога и чтобы переговоры в "нормандском формате" могли способствовать этой цели. И не забываем: война – это безумие".

Этому предшествовало: 8 февраля глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав (Шевчук) пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.

По его словам, УГКЦ не раз приглашала понтифика – и нет необходимости ждать более благоприятных условий для визита. По мнению лидера католиков восточного обряда Украины, такой визит стал бы очень важным жестом для поддержания мира.

Россия сгруппировала войска вблизи Украины, но отрицает обвинение Запада в планировании нападения на соседнюю страну.

Алена Рощенко, УП
Темы: войнаПапа Римскийцерковьнормандский формат


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