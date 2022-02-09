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Папа Римский назвал "безумием" возможную войну в Украине

Среда, 9 февраля 2022, 15:16
Папа Римский назвал безумием возможную войну в Украине
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине будет безумием, и выразил надежду, что напряженность между Киевом и Москвой можно будет преодолеть путем многостороннего диалога.

Источник: Папа Римский на общей аудиенции в среду 9 февраля, "Reuters"

Детали: Глава католической цекрви поблагодарил тех, кто принял участие в Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.

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Прямая речь Франциска: "Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны можно было преодолеть путем серьезного диалога и чтобы переговоры в "нормандском формате" могли способствовать этой цели. И не забываем: война – это безумие".

Этому предшествовало: 8 февраля глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав (Шевчук) пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.

По его словам, УГКЦ не раз приглашала понтифика – и нет необходимости ждать более благоприятных условий для визита. По мнению лидера католиков восточного обряда Украины, такой визит стал бы очень важным жестом для поддержания мира.

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Алена Рощенко, УП
Темы: войнаПапа Римскийцерковьнормандский формат
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