МИД требует извинений от словацкого депутата, который облил водой флаг Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет извинений от словацкого оппозиционного депутата Андрея Медвецкого, который в парламенте облил водой флаг Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на брифинге 9 февраля.

Дмитрий Кулеба напомнил контекст ситуации, отметив, что этот инцидент произошел при рассмотрении вопроса, не связанного с Украиной – договора Словакии с США об использовании ее военной инфраструктуры – в рамках противостояния между партиями коалиции и оппозиции.

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"Впрочем, любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я, узнав об этом факте, поручил посольству немедленно выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал… Мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить, если этот человек сам не принесет извинения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что, насколько ему известно, депутат еще не извинился.

"У нас отличные отношения с правительством Словакии, и на украинско-словацкие отношения этот инцидент не повлияет", - добавил министр иностранных дел.

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Напомним, инцидент с украинским флагом произошел на заседании парламента Словакии 8 февраля.

Депутаты от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" постоянно срывали заседания и не давали выступать представителям провластных партий и власти.

Депутаты от "Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Представители партии "Свобода и Солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк растянули перед трибуной флаг Украины.

После этого депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.