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МЗС вимагає вибачень від словацького депутата, який облив водою прапор України

Середа, 9 лютого 2022, 16:54
МЗС вимагає вибачень від словацького депутата, який облив водою прапор України
МОМЕНТ ІНЦИДЕНТУ. ФОТО: СЛОВАЦЬКА АГЕНЦІЯ TASR

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає вибачень від словацького опозиційного депутата Андрея Медвецького, який у парламенті облив водою прапор України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на брифінгу 9 лютого.

Дмитро Кулеба нагадав контекст ситуації, зауваживши, що цей інцидент стався під час розгляду питання, не пов’язаного з Україною - договору Словаччини із США щодо використання її військової інфраструктури - у рамках протистояння між партіями коаліції та опозиції. 

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"Втім, будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, доручив посольству негайно висловити протест і вимагати вибачень від людини, яка це зробила… Ми не пробачаємо таких зневажливих кроків. Ми знайдемо нагоду гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не вибачиться", - наголосив Дмитро Кулеба. 

Він зазначив, що, наскільки йому відомо, наразі депутат ще не вибачився.

"У нас чудові відносини з урядом Словаччини і на українсько-словацькі відносини цей інцидент не вплине", - додав міністр закордонних справ. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, інцидент з українським прапором стався на засіданні парламенту Словаччини 8 лютого. 

Депутати від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання і не давали виступати представникам провладних партій та влади.

Депутати від "Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецький заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Натомість представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жияк розтягнули перед трибуною прапор України.

Після цього депутат Медвецький взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Теми: СловаччинаМЗС
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