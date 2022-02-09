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Канцлер Германии: Москва поняла сообщение о санкциях

Среда, 9 февраля 2022, 21:16
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва поняла, что Запад един в своей решимости ввести жесткие санкции в случае вторжения в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезны и будут оставаться еще какое-то время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций, которые готовятся.

Как известно, Шольц 14 февраля приедет с визитом в Киев, а на следующий день посетит Москву. Целью его переговоров будет урегулирование ситуации, вызванной наращиванием Россией войск на украинской границе.

На этой неделе канцлер Германии находится в США. Он заверил группу сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину.

Темы: ГерманияШольцРосcиясанкции


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