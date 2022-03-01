Мариуполь остается практически без света – мэр
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что город находится под контролем украинской армии, но в результате авианалета остался практически без поставки электроэнергии.
Источник: Бойченко в эфире телеканала Рада
Прямая речь: "К сожалению, сегодня в результате авианалета была уничтожена критически важная инфраструктура.
Город Мариуполь остается практически без света. Отключены все котельные".
Детали: Бойченко отметил, что в городе ждут "первых лучей солнца", чтобы начать возобновление этой важной инфраструктуры.
Кроме того, мэр Мариуполя сообщил, что вражеское вооружение "работает по жилым мирным кварталам и поселкам".
Также он отметил, что "есть много разрушений инфраструктуры, много раненых. Есть убитые – женщины, дети и старики".
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Однако, несмотря на очень сложную ситуацию, украинские войска сдерживают натиск противника на всех рубежах, и Мариуполь находится под контролем украинской армии.
Предыстория:
- По состоянию на 9 утра 28 февраля Мариуполь и Волноваха оставались самыми горячими точками в Донецкой области – за эти города продолжаются бои.