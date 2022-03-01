Мариуполь остается практически без света – мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что город находится под контролем украинской армии, но в результате авианалета остался практически без поставки электроэнергии.

Источник: Бойченко в эфире телеканала Рада

Прямая речь: "К сожалению, сегодня в результате авианалета была уничтожена критически важная инфраструктура.

Город Мариуполь остается практически без света. Отключены все котельные".

Детали: Бойченко отметил, что в городе ждут "первых лучей солнца", чтобы начать возобновление этой важной инфраструктуры.

Кроме того, мэр Мариуполя сообщил, что вражеское вооружение "работает по жилым мирным кварталам и поселкам".

Также он отметил, что "есть много разрушений инфраструктуры, много раненых. Есть убитые – женщины, дети и старики".

Однако, несмотря на очень сложную ситуацию, украинские войска сдерживают натиск противника на всех рубежах, и Мариуполь находится под контролем украинской армии.

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