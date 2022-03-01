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Warner Bros. отменили показ "Бэтмена" в России за день до премьеры

Анастасия КалатурВторник, 1 марта 2022, 05:09
Warner Bros. отменили показ Бэтмена в России за день до премьеры
ФОТО: GETTY

Американская кинокомпания Warner Bros. отложила релиз "Бэтмена" в России, где он должен был выйти 2 марта.

Источник: Variety

Дословно: "В связи с гуманитарным кризисом в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма "Бэтмен" в России… Мы будем продолжать следить за развитием ситуации".

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Детали: Позднее вечером Sony Pictures также приостановила планы выхода фильма "Морбиус" и других "учитывая продолжающиеся в Украине военные действия и неопределенность, возникшую в результате этого, и разворачивающийся в этом регионе гуманитарный кризис".

Что предшествовало: Ранее стало известно, что Walt Disney Company приостанавливает показ своих фильмов в кинотеатрах России.

Темы: кино
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